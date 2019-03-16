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10:55   16 Марта 2019
Россия

Полицейский в Нальчике спас женщину со сломанной ногой

Полицейский в Нальчике спас женщину со сломанной ногой

Жительница Нальчика, сломавшая на улице ногу, получила помощь от проходившего мимо сотрудника полиции, который доставил ее в больницу и все время был рядом.

О происшествии сообщает информационный портал «Регион online», приводя информацию пресс-службы МВД по Кабардино-Балкарской Республике. В частности, сообщается, что женщина оступилась и упала на улице в минувший вторник – 12 марта. Она не могла самостоятельно подняться, а также не могла позвать на помощь, так как оставила свой телефон дома. Помощь пострадавшей нальчанке оказал проходивший мимо Рустам Бекишев – младший лейтенант полиции.

«Он увидел лежавшую на земле женщину и предложил ей помощь. Правоохранитель предположил, что нальчанка сломала ногу и не сможет передвигаться самостоятельно», - рассказали в ведомстве.

Бекишев помог женщине добраться до автомобиля и сесть в него, также он дал ей телефон, чтобы она могла позвонить родным. Вскоре к женщине приехала дочь, но полицейский оставался с пострадавшей до тех пор, пока она не оказалась в больнице.

Медики подтвердили, что женщина при падении сломала ногу и наложили ей гипс. После того, как помощь была оказана младший лейтенант отвез женщину и ее дочь домой и распрощался с ними только после того, как убедился, что пострадавшая находится в безопасности.

Женщина очень благодарна сотруднику полиции за его добросердечность и отзывчивость.

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Автор: Александр Люблинский
#помощь #полицейский #нальчик #кбр #переломноги

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