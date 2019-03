Фонд в Новой Зеландии собрал полтора миллиона долларов пострадавшим

Фонд в Новой Зеландии Givealittle собрал более двух миллионов новозеландских долларов или полтора миллиона долларов США в помощь семьям жертв и пострадавшим в Крайстчерче. По информации фонда, деньги пожертвовали более 30 тысяч человек.

Over $2m now raised in less than 24hrs. Well done @givealittle for waiving the fees too. #TheyAreUs #KiaKahaChristchurch pic.twitter.com/Mywir9SlZc