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Власти Сахалина выделят 3,8 миллиарда рублей на спортобъекты

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10:01   16 Марта 2019
Россия

Власти Сахалина выделят 3,8 миллиарда рублей на спортобъекты

Власти Сахалина выделят 3,8 миллиарда рублей на спортобъекты

Исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил построить и реконструировать спортивные объекты. Областное правительство в 2019 году выделит на эти цели из регионального бюджета 3,8 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

«По поручению Лимаренко в 2019 году на строительство и реконструкцию спортивных объектов из бюджета направят около 3,8 миллиарда рублей»,  — сказал собеседник агентства​​​.

Власти Сахалина выделят 3,8 миллиарда рублей на спортобъекты

Деньги выделят для строительства спортивно-оздоровительного комплекса на Парамушире, хоккейной площадки на Итурупе и трамплина мощностью К-40 в Углегорске. Южно-Сахалинск достроит универсальный тренировочный спорткомплекс с ледовой ареной, а Углегорск реконструирует стадион «Центральный». В 18 муниципальных образованиях обустроят современные спортивные площадки.

Заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики области Артем Подшивалов отметил, что в 2019 году достроят дворец спорта «Кристалл-2». По его словам, в трехэтажном комплексе сделают ледовую арену, тренажерный и универсальные спортивные залы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#спорт #деньги #общество #сахалин

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