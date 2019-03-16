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9:28   16 Марта 2019
Россия

Кабмин согласовал план по привлечению в Костромскую область соотечественников

Кабмин согласовал план по привлечению в Костромскую область соотечественников

Правительство РФ согласовало программу по содействию переселению соотечественников, которые проживают за границей, в Костромскую область. Соответствующее распоряжение опубликовали в субботу, 16 марта, на сайте российского кабмина.

Согласно документу, правительство согласовало проект государственной программы Костромской области, поэтому россиянам, проживающим за рубежом, посодействуют в добровольном переселении. В справке к документу, которую подготовило министерство внутренних дел в целях реализации государственной программы, говорится, что региону нужны квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда.

«Реализация программы позволит привлечь в Костромскую область более 750 соотечественников до 2020 года», — отметили в правительстве. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #правительство #костромская область #соотечественники

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