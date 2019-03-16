Кабмин согласовал план по привлечению в Костромскую область соотечественников

Правительство РФ согласовало программу по содействию переселению соотечественников, которые проживают за границей, в Костромскую область. Соответствующее распоряжение опубликовали в субботу, 16 марта, на сайте российского кабмина.

Согласно документу, правительство согласовало проект государственной программы Костромской области, поэтому россиянам, проживающим за рубежом, посодействуют в добровольном переселении. В справке к документу, которую подготовило министерство внутренних дел в целях реализации государственной программы, говорится, что региону нужны квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда.