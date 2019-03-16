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9:09   16 Марта 2019
Россия

Движение «Петербург – город перемен!» проведет праздник в приюте для детей

Движение «Петербург – город перемен!» проведет праздник в приюте для детей

Первый праздник в рамках акции «Улыбки – детям» состоится 16 марта в 11.00 по инициативе движения «Петербург – город перемен!» в социальном приюте «Детский ковчег».

Приют находится в Санкт-Петербурге по адресу: улица Прибрежная, дом 10, корпус 1.

Участники движения «Петербург – город перемен!» в сотрудничестве с театральной группой проведут для сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, большой игровой квест, основанный на сюжете фильма «Пираты Карибского моря».

Движение «Петербург – город перемен!» проведет праздник в приюте для детей

В создании яркого и запоминающегося праздника примут участие более десятка волонтеров со стажем и профессиональных аниматоров.

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #приют #сироты #детский ковчег #улыбки детям

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