Движение «Петербург – город перемен!» проведет праздник в приюте для детей

Первый праздник в рамках акции «Улыбки – детям» состоится 16 марта в 11.00 по инициативе движения «Петербург – город перемен!» в социальном приюте «Детский ковчег».

Приют находится в Санкт-Петербурге по адресу: улица Прибрежная, дом 10, корпус 1.

Участники движения «Петербург – город перемен!» в сотрудничестве с театральной группой проведут для сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, большой игровой квест, основанный на сюжете фильма «Пираты Карибского моря».

В создании яркого и запоминающегося праздника примут участие более десятка волонтеров со стажем и профессиональных аниматоров.