Фонд помощи жертвам атак в Новой Зеландии собрал около 2 миллионов долларов

Добровольный фонд для помощи пострадавшим при стрельбе в Крайстчерче собрал более 2,7 млн новозеландских долларов (1,84 млн долларов США), передает в субботу издание NZ Herald со ссылкой на организаторов фонда.

По информации издания, новозеландская группа поддержки жертв насилия завела аккаунты на двух порталах для краудфаундинга около полуночи 15 марта, и за неполные сутки на двух счетах накопилось 1,6 и 1,1 млн новозеландских долларов.

«Наш фонд дает людям возможность выразить солидарность с пострадавшими в терактах и их семьями. Все собранные средства будут распределены среди семей жертв нападения на мечети исламским информационным центром Новой Зеландии», — приводит газета слова организаторов.

Напомним, в пятницу, 15 марта преступники обстреляли людей в мечетях Ан-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче, в результате погибли 49 человек, десятки были ранены.

Полиция установила причастность к атаке задержанного на выходе из мечети 28-летнего австралийца Брентона Тарранта, который уже предстал перед судом и будет содержаться под стражей до 5 апреля.