Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Движение «Петербург – город перемен!» проведет праздник в приюте для детей

Движение «Петербург – город перемен!» проведет праздник в приюте для детей

 «Яндекс» тестирует новую соцсеть «Аура»

«Яндекс» тестирует новую соцсеть «Аура»
Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве

Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве

 МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым
Фонд помощи жертвам атак в Новой Зеландии собрал около 2 миллионов долларов

Фонд помощи жертвам атак в Новой Зеландии собрал около 2 миллионов долларов

 Взрыв прогремел в столице Афганистана

Взрыв прогремел в столице Афганистана
Движение «Петербург – город перемен!» проведет праздник в приюте для детей

Движение «Петербург – город перемен!» проведет праздник в приюте для детей

 «Яндекс» тестирует новую соцсеть «Аура»

«Яндекс» тестирует новую соцсеть «Аура»
Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве

Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве

 МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым
Фонд помощи жертвам атак в Новой Зеландии собрал около 2 миллионов долларов

Фонд помощи жертвам атак в Новой Зеландии собрал около 2 миллионов долларов

 Взрыв прогремел в столице Афганистана

Взрыв прогремел в столице Афганистана
8:13   16 Марта 2019
Весь мир

Обновленное ПО для самолетов Boeing 737 MAX выпустят до конца марта

Обновленное ПО для самолетов Boeing 737 MAX выпустят до конца марта

Boeing собирается в течение 7–10 дней выпустить обновленное программное обеспечение для систем, используемых в самолетах Boeing 737 MAX, передает в субботу агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, имеется в виду модернизация противостопорной системы и дисплеев для пилотов.

Ранее компания уже сообщала о планах представить обновленное ПО для этих самолетов, но без указания конкретных сроков. В заявлении Boeing тогда говорилось, что модификации программного обеспечения для управления полетом Boeing 737 Max разрабатывали на протяжении нескольких месяцев после первой трагедии с участием самолета этой модели, принадлежащего индонезийской авиакомпании Lion Air.

Недавно, 13 марта, американские власти предположили, что на обновление уйдет несколько месяцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#программное обеспечение #boeing 737 max

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...