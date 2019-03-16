Обновленное ПО для самолетов Boeing 737 MAX выпустят до конца марта

Boeing собирается в течение 7–10 дней выпустить обновленное программное обеспечение для систем, используемых в самолетах Boeing 737 MAX, передает в субботу агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, имеется в виду модернизация противостопорной системы и дисплеев для пилотов.

Ранее компания уже сообщала о планах представить обновленное ПО для этих самолетов, но без указания конкретных сроков. В заявлении Boeing тогда говорилось, что модификации программного обеспечения для управления полетом Boeing 737 Max разрабатывали на протяжении нескольких месяцев после первой трагедии с участием самолета этой модели, принадлежащего индонезийской авиакомпании Lion Air.

Недавно, 13 марта, американские власти предположили, что на обновление уйдет несколько месяцев.