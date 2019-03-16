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Гуаидо заявил, что контролирует американскую «дочку» PDVSA

Гуаидо заявил, что контролирует американскую «дочку» PDVSA

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Добровольцы из «Друзей Алеппо» восстанавливают освещение на городской набережной
7:38   16 Марта 2019
Весь мир

Гуаидо заявил, что контролирует американскую «дочку» PDVSA

Гуаидо заявил, что контролирует американскую «дочку» PDVSA

Провозгласивший себя временным главой Венесуэлы оппозиционный лидер Хуан Гуаидо заявил в Twitter, что Citgo — американское подразделение венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA — находится под его контролем.

«Они хотели все украсть, но у нас есть контроль над Citgo и лицензия для продолжения деятельности компании, что спасает важный актив государства», — заявил оппозиционер.

Ранее Штаты продлили до 28 апреля лицензии для дочерних компаний венесуэльской PDVSA — Citgo и PDV Holding, Inc — на заключение ряда сделок. Однако Министерство финансов США уточняет, что эта мера по-прежнему не позволяет получить средства правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Чуть меньше половины акций Citgo находятся в залоге у российской компании «Роснефть».

Гуаидо заявил, что контролирует американскую «дочку» PDVSA

В конце февраля Citgo сообщила об обновлении совета директоров венесуэльской оппозицией и начала искать человека на должность президента компании. Позднее СМИ заявили, что подразделение больше не связано с PDVSA.

Напомним, 28 января Вашингтон ввел санкций против PDVSA, заблокировав активы на 7 миллиардов долларов и запретив заключать сделки с компанией.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #венесуэла #мадуро #гуаидо #pdvsa #citgo

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