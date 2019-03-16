«Яндекс» тестирует новую соцсеть «Аура»

«Яндекс» проводит бета-тестирование новой соцсети «Аура» внутри собственного приложения, пишет Tjournal со ссылкой на пресс-службу компании.

Сервис будет помогать пользователю найти друзей с похожими интересами на основе нейросетей, машинного обучения и других технологий «Яндекса». «Аура» использует данные, предоставленные человеком, о его хобби, общих знакомых и геолокации. Доступ к контенту можно настраивать с учетом, например, пола или места жительства.

В период тестирования зарегистрироваться в новой соцсети можно лишь через приглашение от действующего участника.

Модераторы сервиса будут следить, чтобы пользователи загружали реальные фотографии, не использовали ненормативную лексику, оскорбления, шокирующий контент, нарушающий правила «Яндекса».