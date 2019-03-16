Добровольцы из «Друзей Алеппо» восстанавливают освещение на городской набережной
Активисты сирийской общественной организации «Друзья Алеппо» восстанавливают освещение на городской набережной, рассказал журналистам ее глава Алладин Омар.
Представители самых различных профессий на добровольных началах в свободное от работы время помогают восстанавливать Алеппо. Первая серьезная инициатива — восстановление освещения на набережной канала реки Куэйк в центре города.
Омар напомнил, что, пока боевики не разрушили Алеппо, город был центром притяжения для туристов. Восстановление иллюминации набережной, поможет жителям Алеппо почувствовать разницу между миром и войной.
В правительственном бюджете восстановление Алеппо находится в числе наиболее приоритетных задач.