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Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве

Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве

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5:26   16 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве

Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова серьезно обеспокоена ростом давления на русскоязычное население Литвы на фоне «подогреваемой Вильнюсом антироссийской истерии», сообщает телеканал RT.

«На этот раз ярлык «нелояльности» и «агента Кремля» пытаются наклеить на авторитетного общественного деятеля, председателя Ассоциации учителей русских школ Литвы, учителя истории Эллу Канайте», — недоумевает Захарова.

По словам представителя МИД, власти Литвы начинают давить на русскоязычную молодежь, используя надуманные поводы. Происходит «настоящий полицейский произвол» лишь ради того, чтобы следовать внутриполитической конъюнктуре.

Захарова раскритиковала дискриминацию русскоязычной общины в Литве

Ранее политику прибалтийских стран в отношении русскоязычных граждан подверг критике секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он назвал дискриминацию русского языка «позорным явлением» сродни апартеиду.

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Автор: Мария Милкевич
#захарова #литва #мид рф #русский язык

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