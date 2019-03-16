Гутерриш призвал соблюдать перемирие в идлибской зоне деэскалации

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен ухудшением положения в сирийской провинции Идлиб, и призвал стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня, соответствующее заявление размещено в пятницу на сайте ООН.

«Контртеррористические операции не отменяют ответственности по защите гражданского населения», — подчеркивается в тексте заявления.

Напомним, в среду российское Министерство обороны заявило, что 13 марта авиация ВКС РФ взорвала склад группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат Ан-Нусра», запрещена в РФ) в Идлибе, где находились ударные беспилотники для атаки на базу россиян Хмеймим. Точечный авиаудар был согласован с Турцией.