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 Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Порошенко выступил против создания автономий на Украине
Немецкий политик призвал уважать волеизъявление крымчан на референдуме

Немецкий политик призвал уважать волеизъявление крымчан на референдуме

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Спутники не зафиксировали никакой активности на ядерном полигоне Пхунгери в КНДР
4:35   16 Марта 2019
Весь мир

Немецкий политик призвал уважать волеизъявление крымчан на референдуме

Немецкий политик призвал уважать волеизъявление крымчан на референдуме

Член партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил РИА Новости, что необходимо уважать решение крымчан вернуться в состав РФ по итогам референдума, и связанные с этой ситуацией санкции Запада должны быть немедленно отменены.

Немецкий политик отметил, что санкции вредят сотрудничеству с Россией и грозят Германии безработицей. Он подчеркнул, что «Альтернатива для Германии» является резким противником санкций против РФ и Республики Крым. По словам Линдеманна, партия приветствует референдум и его итоги, признает голосование демократичным.

«Крым и Россия сегодня платят очень высокую цену за мир», — считает он.

Линдеманн призывает быть благодарными как украинским, так и российским военным, размещенным в Крыму в 2014 году, за спокойную реакцию, позволившую избежать гражданской войны, подобной той, что идет в Донбассе.

Политик напомнил, что из-за санкций с 2014 года прекращены студенческие и школьные обмены, а также сотрудничество между городами-побратимами, в частности, Ялтой и Баден-Баденом. Посольство ФРГ в РФ не выдает визы крымским немцам, чтобы они могли навестить близких в Германии, а ехать за визами в Киев опасно.

Немецкий политик призвал уважать волеизъявление крымчан на референдуме

Линдеманн добавил, что Крым и даже Донбасс, несмотря на войну, интересует западных инвесторов. В Крыму в этом плане «все прекрасно отрегулировано».

«В целом, нам нужно сотрудничать с Россией, обе стороны выиграют от этого, тем самым стабилизируя мир в Европе. В этом направлении мы должны снова двигаться», — подытожил немецкий политик.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #донбасс #крым #германия #санкции #линдеманн

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