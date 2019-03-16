Немецкий политик призвал уважать волеизъявление крымчан на референдуме

Член партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил РИА Новости, что необходимо уважать решение крымчан вернуться в состав РФ по итогам референдума, и связанные с этой ситуацией санкции Запада должны быть немедленно отменены.

Немецкий политик отметил, что санкции вредят сотрудничеству с Россией и грозят Германии безработицей. Он подчеркнул, что «Альтернатива для Германии» является резким противником санкций против РФ и Республики Крым. По словам Линдеманна, партия приветствует референдум и его итоги, признает голосование демократичным.

«Крым и Россия сегодня платят очень высокую цену за мир», — считает он.

Линдеманн призывает быть благодарными как украинским, так и российским военным, размещенным в Крыму в 2014 году, за спокойную реакцию, позволившую избежать гражданской войны, подобной той, что идет в Донбассе.

Политик напомнил, что из-за санкций с 2014 года прекращены студенческие и школьные обмены, а также сотрудничество между городами-побратимами, в частности, Ялтой и Баден-Баденом. Посольство ФРГ в РФ не выдает визы крымским немцам, чтобы они могли навестить близких в Германии, а ехать за визами в Киев опасно.

Линдеманн добавил, что Крым и даже Донбасс, несмотря на войну, интересует западных инвесторов. В Крыму в этом плане «все прекрасно отрегулировано».