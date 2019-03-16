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3:57   16 Марта 2019
Россия

Ослепляющее оружие «Филин» станет в полтора раза мощнее

Ослепляющее оружие «Филин» станет в полтора раза мощнее

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав «Ростеха», разрабатывает улучшенные модификации станций визуально-оптических помех «Филин», а также повышает дальность действия текущей версии, рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга.

Уточняется, что разработку ведет опытный завод «Интеграл» на базе имеющихся технологических решений.

«Улучшаются массогабаритные характеристики, снижаются требования к электропотреблению», — добавили в пресс-службе.

Ослепляющее оружие «Филин» станет в полтора раза мощнее

Также сообщается, что разработчики почти закончили проект дооснащения станции верифокальным объективом, с помощью которого можно по меньшей мере в полтора раза повысить мощность излучателя, таким образом увеличив дальность действия станции.

Отмечается, что можно создать как сильные станции военного и специального назначения, так и более слабые «гражданские» версии для обеспечения безопасности охраняемых объектов.

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Автор: Мария Милкевич
#филин #ростех #росэлектроника

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