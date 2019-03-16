Ослепляющее оружие «Филин» станет в полтора раза мощнее

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав «Ростеха», разрабатывает улучшенные модификации станций визуально-оптических помех «Филин», а также повышает дальность действия текущей версии, рассказали РИА Новости в пресс-службе холдинга.

Уточняется, что разработку ведет опытный завод «Интеграл» на базе имеющихся технологических решений.

«Улучшаются массогабаритные характеристики, снижаются требования к электропотреблению», — добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что разработчики почти закончили проект дооснащения станции верифокальным объективом, с помощью которого можно по меньшей мере в полтора раза повысить мощность излучателя, таким образом увеличив дальность действия станции.

Отмечается, что можно создать как сильные станции военного и специального назначения, так и более слабые «гражданские» версии для обеспечения безопасности охраняемых объектов.