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Спутники не зафиксировали никакой активности на ядерном полигоне Пхунгери в КНДР

Спутники не зафиксировали никакой активности на ядерном полигоне Пхунгери в КНДР

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3:12   16 Марта 2019
Весь мир

Спутники не зафиксировали никакой активности на ядерном полигоне Пхунгери в КНДР

Спутники не зафиксировали никакой активности на ядерном полигоне Пхунгери в КНДР

Спутниковая фотосъемка от 7 марта не показала никакой активности на ядерном полигоне Пхунгери в Северной Корее, передает американо-южнокорейский портал 38 North, размещающий материалы специалистов по КНДР.

Ранее появилась информация, что этот полигон, вероятно, не был полностью заброшен. На фотографиях со спутников было зафиксировано присутствие там порядка двух десятков сотрудников. Два крупнейших здания в командном центре оставались нетронутыми, как и все вспомогательные объекты для персонала и служб безопасности.

Портал уточняет, что на снимках не заметна активность вблизи порталов демонтированных туннелей, отсутствуют признаки восстановления полигона или следы от колес на снегу.

Напомним, в мае 2018 года северокорейские власти взорвали три тоннеля из четырех на полигоне Пхунгери, где велись ядерные испытания, уничтожили наземные пункты наблюдения, охранные и обслуживающие строения.

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Автор: Мария Милкевич
#кндр #ядерный полигон #пхунгери

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