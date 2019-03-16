Зюганов назвал ерундой иск Иванюженкова к компартии из-за передачи мандата Грудинину

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не воспринял серьезно инициативу экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова оспорить передачу мандата нобелевского лауреата Жореса Алферова гендиректору «Совхоза им. Ленина» Павлу Грудинину. Об этом он сказал в субботу ТАСС.

Ранее РБК писал, что Иванюженков решил обратиться в суд с иском против «коммунистов».

«Уточним, но это все ерунда», — отметил Зюганов.

Он пояснил, что место того, кто покинул общефедеральный список, партия предлагает тому, кому сочтет нужным. По словам Зюганова, это совершенно очевидно.

Напомним, в четверг в ходе заседания Президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат ушедшего из жизни нобелевского лауреата, депутата Госдумы от КПРФ Жореса Алферова. По закону у партии есть две недели, чтобы представить в ЦИК РФ кандидатуру для передачи мандата.

Иванюженков основывает свои претензии тем фактом, что на выборах в Госдуму 2016 года шел шестым номером в региональной группе по Московской области списка КПРФ, а Грудинин — лишь девятым. Иванюженков считает, что сначала надо было предложить мандат вышестоящим кандидатам.