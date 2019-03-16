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Суд продлил срок задержания стрелка из Новой Зеландии до 5 апреля

Суд продлил срок задержания стрелка из Новой Зеландии до 5 апреля

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1:42   16 Марта 2019
Весь мир

Суд продлил срок задержания стрелка из Новой Зеландии до 5 апреля

Суд продлил срок задержания стрелка из Новой Зеландии до 5 апреля

Окружной суд Крайстчерча продлил срок содержания под стражей 28-летнего Брентона Тарранта, обвиняемого в убийстве и нападении на мечети,  до очередного заседания, намеченного на 5 апреля, передает в субботу национальный телеканал Television New Zealand.

Напомним, в пятницу неизвестные преступники расстреляли людей в двух мечетях Крайстчерча, погибли 49 человек, еще десятки были ранены. Полицейские смогли задержать четверых подозреваемых в атаке. Один из них опознан как 28-летний Брентон Таррант, сторонник ультраправых взглядов. Накануне нападения он опубликовал 74-страничный манифест, где заявил о ненависти к мигрантам.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям жертв и констатировал, что «брейвикизм», к сожалению, добрался и до одной из самых стабильных стран мира. Он отметил, что организатор стрельбы писал о своих планах в соцсетях, но правоохранительные органы ничего не предприняли, чтобы остановить его.

Суд продлил срок задержания стрелка из Новой Зеландии до 5 апреля

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Автор: Мария Милкевич
#стрельба #новая зеландия #таррант

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