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 Мадуро заявил о «мощных» изменениях в работе национального правительства

Мадуро заявил о «мощных» изменениях в работе национального правительства
1:30   16 Марта 2019
Весь мир

Мадуро заявил о «мощных» изменениях в работе национального правительства

Мадуро заявил о «мощных» изменениях в работе национального правительства

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу заявил, что в работе национального правительства произойдут «мощные» изменения. Трансляция его речи велась в Periscope.

Он не уточнил, какие именно изменения планируются, но добавил, что очень скоро сообщит о них. По словам Мадуро, он умеет «читать сигналы исторического времени» и знает, что необходимо углублять работу правительства, которое решает проблемы народа и осуществляет «Великие миссии» — пакет соцпрограмм.

Президент подчеркнул, что министры должны идти на улицы и уделять больше внимания подконтрольным сферам.

«Нужно править вместе с народом на улицах», — заявил Мадуро.

Мадуро заявил о «мощных» изменениях в работе национального правительства

Он отметил, что пришла эпоха великих перемен, пора «продвигаться в управлении страной, обеспечении стабильности, процветания, национального и народного счастья».

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Автор: Мария Милкевич
#венесуэла #мадуро

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