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1:19   16 Марта 2019
Весь мир

Французский министр заявила, что никто не хочет наказывать Лондон из-за Brexit

Французский министр заявила, что никто не хочет наказывать Лондон из-за Brexit

Европа не намерена наказывать Великобританию из-за Brexit, заверила министр по европейским делам при Министерстве иностранных дел Франции Натали Луазо в ходе пресс-конференции с вице-премьером и главой МИД Ирландии Саймоном Ковени.

Британский парламент отверг план Терезы Мэй по сделке с Евросоюзом, высказался против Brexit без соглашения и проголосовал за перенос даты выхода c 29 марта.

Французский министр заявила, что никто не хочет наказывать Лондон из-за Brexit

Луазо заявила, что никто не хочет наказывать Соединенное Королевство из-за Brexit, напротив, на протяжении двух лет много времени и сил тратится на выход Великобритании в условиях, «наименее плохих из возможных», так как выход из ЕС — ухудшение отношений для обеих сторон.

Текущая неопределенность тяжела для британцев, североирландцев, для всех европейцев.

«Компании, которые занимаются торговлей, инвестициями, у которых отношения с Соединенным Королевством, находятся в неопределенности… И это неопределенность порождает беспокойство. Мы об этом говорим нашим британским друзьям», — подчеркнула Луазо.

Единственный способ избавиться от неопределенности, по мнению Луазо, — ратифицировать соглашение о Brexit, которое кропотливо составлялась для защиты интересов всех сторон.

Французский министр заявила, что никто не хочет наказывать Лондон из-за Brexit

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Автор: Мария Милкевич
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