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1:02   16 Марта 2019
Весь мир

Более 70 протестующих задержаны в Алжире

Более 70 протестующих задержаны в Алжире

Минимум 75 митингующих задержаны и 11 сотрудников полиции ранены в ходе пятничных протестов в Алжире, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на алжирские правоохранительные органы.

Акции протеста в Алжире длятся уже четыре недели. Новый алжирский премьер-министр Нуреддин Бедуи и вице-премьер Раматан Ламамра накануне провели масштабную пресс-конференцию, на которой пообещали как можно скорее сформировать демократическое правительство «молодых», однако это не убедило людей прекратить митинговать.

В понедельник президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика отказался выдвигать свою кандидатуру на пятый президентский срок, принял отставку правительства и отложил запланированные на 18 апреля президентские выборы, пообещал созвать национальную конференцию для разработки проекта новой конституции и проведения реформ.

Более 70 протестующих задержаны в Алжире

Но и эти меры народ счел попыткой обманом продлить полномочия Бутефлики на неопределенный срок вопреки действующей конституции.

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Автор: Мария Милкевич
#протесты #алжир #бутефлика

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