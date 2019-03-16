Более 70 протестующих задержаны в Алжире

Минимум 75 митингующих задержаны и 11 сотрудников полиции ранены в ходе пятничных протестов в Алжире, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на алжирские правоохранительные органы.

Акции протеста в Алжире длятся уже четыре недели. Новый алжирский премьер-министр Нуреддин Бедуи и вице-премьер Раматан Ламамра накануне провели масштабную пресс-конференцию, на которой пообещали как можно скорее сформировать демократическое правительство «молодых», однако это не убедило людей прекратить митинговать.

В понедельник президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика отказался выдвигать свою кандидатуру на пятый президентский срок, принял отставку правительства и отложил запланированные на 18 апреля президентские выборы, пообещал созвать национальную конференцию для разработки проекта новой конституции и проведения реформ.

Но и эти меры народ счел попыткой обманом продлить полномочия Бутефлики на неопределенный срок вопреки действующей конституции.