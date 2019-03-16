Экс-сотрудник Пентагона признал, что пытался шпионить в пользу Китая

Пятидесятивосьмилетний мужчина был задержан в июне 2018 года по обвинению в попытке сбора или передачи секретных сведений иностранному государству, а также контрабанде наличности и нелегальном ввозе товаров в США.

Хансен признал, что встречался с китайцами с начала 2014 года, ему сообщали, какая именно информация могла бы заинтересовать разведку КНР. Он получил сотни тысяч долларов компенсации за предоставленные данные.

Как уточняет американский Минюст, Хансен осознавал, что эта информация будет использована во вред США и в интересах Китая. Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале эксперт по Китаю Майкл Пиллсбери выразил мнение в эфире телеканала Fox News, что в последние годы в Штатах начали понимать масштабы экономического и технологического шпионажа Китая, из-за которого Вашингтон может утратить технологическое превосходство и мировое лидерство.

Ранее, 14 марта, Вашингтон вновь заявил об озабоченности в связи с действиями Пекина. Американские специалисты полагают, что Китай может вести шпионаж через слабо защищенные подводные кабели.