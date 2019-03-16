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0:23   16 Марта 2019
Весь мир

Экс-сотрудник Пентагона признал, что пытался шпионить в пользу Китая

Экс-сотрудник Пентагона признал, что пытался шпионить в пользу Китая

Министерство юстиции США сообщает, что экс-сотрудник разведуправления Пентагона Рон Рокуэлл Хансен признался в попытке шпионской деятельности в пользу КНР. Об этом пишет РИА Новости.

Пятидесятивосьмилетний мужчина был задержан в июне 2018 года по обвинению в попытке сбора или передачи секретных сведений иностранному государству, а также контрабанде наличности и нелегальном ввозе товаров в США.

Хансен признал, что встречался с китайцами с начала 2014 года, ему сообщали, какая именно информация могла бы заинтересовать разведку КНР. Он получил сотни тысяч долларов компенсации за предоставленные данные.

Экс-сотрудник Пентагона признал, что пытался шпионить в пользу Китая

Как уточняет американский Минюст, Хансен осознавал, что эта информация будет использована во вред США и в интересах Китая. Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале эксперт по Китаю Майкл Пиллсбери выразил мнение в эфире телеканала Fox News, что в последние годы в Штатах начали понимать масштабы экономического и технологического шпионажа Китая, из-за которого Вашингтон может утратить технологическое превосходство и мировое лидерство.

Ранее, 14 марта, Вашингтон вновь заявил об озабоченности в связи с действиями Пекина. Американские специалисты полагают, что Китай может вести шпионаж через слабо защищенные подводные кабели.

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Автор: Мария Милкевич
#пентагон #китай #шпионаж #минюст сша #хансен

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