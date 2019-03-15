Американский бомбардировщик пролетел над Балтикой в 150 км от морских границ РФ

Бомбардировщик В-52 американских ВВС с включенным радиоответчиком, замеченный в пятницу над Балтийским морем, не подлетал к границам России ближе чем на 150 километров, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 15 марта 2019 года самолет В-52 пролетел над нейтральными водами Балтики параллельно водной границе РФ. Когда дежурные средства российских ПВО взяли его на сопровождение, бомбардировщик развернулся и полетел обратно.

Напомним, в последнее время участились случаи пролета американских и европейских самолетов, а также прохода судов вблизи российских границ. В частности, 14 марта бомбардировщик-разведчик с американской авиабазы Барксдейл, штат Луизиана, был замечен в небе близ Калининградской области на расстоянии около 100 метров от морской границы РФ. Под наблюдением российских ПВО самолет развернулся и полетел на британскую авиабазу.