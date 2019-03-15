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23:16   15 Марта 2019
Весь мир

Прокуратура Милана расследует гибель свидетельницы по делу Берлускони

Прокуратура Милана расследует гибель свидетельницы по делу Берлускони

Прокуратура Милана расследует обстоятельства гибели марокканской модели Иман Фадил, одной из свидетельниц обвинения в ходе судебного процесса над итальянским экс-премьером Сильвио Берлускони об использовании услуг несовершеннолетних проституток.

В конце января тридцатитрехлетняя женщина оказалась в больнице и, как пишет газета la Stampa, целый месяц находилась в агонии, испытывая сильные боли. Ее органы постепенно перестали функционировать, и 1 марта Фадил скончалась.

Основная версия следователей — предумышленное убийство, поскольку прокуратура нашла в медицинских документах погибшей «симптоматику отравления». Так же при жизни считала и сама женщина.

Напомним, Фадил была свидетелем обвинения в «деле Руби» (по имени его главной фигурантки марокканской танцовщицы Каримы эль-Маруго) о вечеринках на вилле Берлускони в Аркоре, в которых кроме политика и его приближенных якобы участвовали несовершеннолетние проститутки. Эти мероприятия стали известны в СМИ как «бунга-бунга», сам Берлускони называл их «элегантными ужинами». Процесс, начавшийся в апреле 2011 года, закончился летом 2014 года оправданием Берлускони, но вскоре бывшего премьера обвинили в подкупе свидетелей по предыдущему делу.

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Автор: Мария Милкевич
#суд #берлускони #дело руби #иман фадил

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