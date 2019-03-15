Прокуратура Милана расследует гибель свидетельницы по делу Берлускони

Прокуратура Милана расследует обстоятельства гибели марокканской модели Иман Фадил, одной из свидетельниц обвинения в ходе судебного процесса над итальянским экс-премьером Сильвио Берлускони об использовании услуг несовершеннолетних проституток.

В конце января тридцатитрехлетняя женщина оказалась в больнице и, как пишет газета la Stampa, целый месяц находилась в агонии, испытывая сильные боли. Ее органы постепенно перестали функционировать, и 1 марта Фадил скончалась.

Основная версия следователей — предумышленное убийство, поскольку прокуратура нашла в медицинских документах погибшей «симптоматику отравления». Так же при жизни считала и сама женщина.

Напомним, Фадил была свидетелем обвинения в «деле Руби» (по имени его главной фигурантки марокканской танцовщицы Каримы эль-Маруго) о вечеринках на вилле Берлускони в Аркоре, в которых кроме политика и его приближенных якобы участвовали несовершеннолетние проститутки. Эти мероприятия стали известны в СМИ как «бунга-бунга», сам Берлускони называл их «элегантными ужинами». Процесс, начавшийся в апреле 2011 года, закончился летом 2014 года оправданием Берлускони, но вскоре бывшего премьера обвинили в подкупе свидетелей по предыдущему делу.