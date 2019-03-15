МИД РФ отметил стремление Канады «перещеголять большого брата»

Последние годы Америка и Канада вводят санкции против России под надуманным предлогом, заявили в МИД России. Таким образом ведомство отреагировало на новые санкции, введенные Оттавой и Вашингтоном 15 марта.

В сообщении МИД РФ отмечается, что ввод новой порции ограничительных мер не стал неожиданностью.

«Цель — оказание давления на нашу страну», — отмечается в сообщении.

Санкции не приводят к желаемым для этих стран результатам, США и Канада «остаются в плену убеждений в собственной непогрешимости».

МИД отметил, что канадские власти обзавелись «санкционной зависимостью» и хотят «перещеголять» своего «большого брата». Дипломаты заявили, что сожалеют о принятом на Западе решении и подчеркнули, что последует ответная реакция.

Напомним, что в пятницу антироссийские санкции ввел ЕС, а чуть позже Вашингтон и Канада.