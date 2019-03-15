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МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

 Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Порошенко выступил против создания автономий на Украине
Пентагон подтвердил намерение испытать неядерные ракеты, ранее запрещенные ДРСМД

Пентагон подтвердил намерение испытать неядерные ракеты, ранее запрещенные ДРСМД

 Минфин США отказался комментировать иск Дерипаски

Минфин США отказался комментировать иск Дерипаски
22:44   15 Марта 2019
Весь мир

Пентагон подтвердил намерение испытать неядерные ракеты, ранее запрещенные ДРСМД

Пентагон подтвердил намерение испытать неядерные ракеты, ранее запрещенные ДРСМД

Пентагон подтвердил, что планирует испытания неядерных ракет наземного базирования, которые прежде были запрещены Договором о РСМД, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее об этих планах написала газета The Washington Post. В Минобороны США заявили, что испытания не состоятся, если РФ и США придут к консенсусу по ДРСМД до августа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что Договор о ракетах нарушили именно Штаты, а не Россия.

Пентагон подтвердил намерение испытать неядерные ракеты, ранее запрещенные ДРСМД

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #песков #пентагон #дрсмд

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