Пентагон подтвердил намерение испытать неядерные ракеты, ранее запрещенные ДРСМД

Пентагон подтвердил, что планирует испытания неядерных ракет наземного базирования, которые прежде были запрещены Договором о РСМД, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее об этих планах написала газета The Washington Post. В Минобороны США заявили, что испытания не состоятся, если РФ и США придут к консенсусу по ДРСМД до августа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что Договор о ракетах нарушили именно Штаты, а не Россия.