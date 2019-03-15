Пентагон подтвердил намерение испытать неядерные ракеты, ранее запрещенные ДРСМД
Пентагон подтвердил, что планирует испытания неядерных ракет наземного базирования, которые прежде были запрещены Договором о РСМД, сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее об этих планах написала газета The Washington Post. В Минобороны США заявили, что испытания не состоятся, если РФ и США придут к консенсусу по ДРСМД до августа.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь подчеркнул, что Договор о ракетах нарушили именно Штаты, а не Россия.