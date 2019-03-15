Минфин США отказался комментировать иск Дерипаски

В министерстве финансов США не стали комментировать иск, выдвинутый российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Об этом сообщает ТАСС. В пресс-службе американского ведомства отметили, что не комментируют текущие судебные разбирательства. Отмечается, что подробный ответ может дать Министерство юстиции США.

Дерипаска подал в суд на американский Минфин, чтобы добиться отмены введенных против него санкций, из-за которых его ущерб составил 7,5 миллиарда долларов.

Федеральный суд Вашингтона получил иск 15 марта. Дерипаска считает, что незаконно попал в санкционный список США, став жертвой политической борьбы из-за якобы вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году.

Дерипаска и ряд его компаний, в числе которых En+ , «РусАл» , «Евросибэнерго» и «ГАЗ», попали в черный список США весной прошлого года. Условием снятия санкции с En+, «РусАла и «Евросибэнерго» являлось сокращение влияния Дерипаски в головной структуре En+.