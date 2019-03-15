Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД РФ отметил стремление Канады «перещеголять большого брата»

МИД РФ отметил стремление Канады «перещеголять большого брата»

 Росгвардия отреагировала на санкции Канады против Золотова

Росгвардия отреагировала на санкции Канады против Золотова
МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

 Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Порошенко выступил против создания автономий на Украине
Пентагон подтвердил намерение испытать неядерные ракеты, ранее запрещенные ДРСМД

Пентагон подтвердил намерение испытать неядерные ракеты, ранее запрещенные ДРСМД

 Минфин США отказался комментировать иск Дерипаски

Минфин США отказался комментировать иск Дерипаски
МИД РФ отметил стремление Канады «перещеголять большого брата»

МИД РФ отметил стремление Канады «перещеголять большого брата»

 Росгвардия отреагировала на санкции Канады против Золотова

Росгвардия отреагировала на санкции Канады против Золотова
МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

 Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Порошенко выступил против создания автономий на Украине
Пентагон подтвердил намерение испытать неядерные ракеты, ранее запрещенные ДРСМД

Пентагон подтвердил намерение испытать неядерные ракеты, ранее запрещенные ДРСМД

 Минфин США отказался комментировать иск Дерипаски

Минфин США отказался комментировать иск Дерипаски
22:31   15 Марта 2019
Весь мир

Минфин США отказался комментировать иск Дерипаски

Минфин США отказался комментировать иск Дерипаски

В министерстве финансов США не стали комментировать иск, выдвинутый российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Об этом сообщает ТАСС. В пресс-службе американского ведомства отметили, что не комментируют текущие судебные разбирательства. Отмечается, что подробный ответ может дать Министерство юстиции США.

Минфин США отказался комментировать иск Дерипаски

Дерипаска подал в суд на американский Минфин, чтобы добиться отмены введенных против него санкций, из-за которых его ущерб составил 7,5 миллиарда долларов.

Федеральный суд Вашингтона получил иск 15 марта. Дерипаска считает, что незаконно попал в санкционный список США, став жертвой политической борьбы из-за якобы вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году.

Дерипаска и ряд его компаний, в числе которых En+ , «РусАл» , «Евросибэнерго» и «ГАЗ», попали в черный список США весной прошлого года. Условием снятия санкции с En+, «РусАла и «Евросибэнерго» являлось сокращение влияния Дерипаски в головной структуре En+.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#политика #иск #минфин сша #дерипаска

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...