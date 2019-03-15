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22:22   15 Марта 2019
Весь мир

Россия должна создавать условия для зарубежных инвестиций в обход санкций США

Россия должна создавать условия для зарубежных инвестиций в обход санкций США

Россия должна активнее сотрудничать с иностранными партнерами, может быть, и в обход американских санкций, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Напомним, в пятницу Минфин США включил в санкционный список восемь российских предприятий — «Океанприбор» и АО «Звезда» (Санкт-Петербург), Зеленодольский завод (Татарстан), Ярославский судостроительный завод, «Фиолент», «Консоль-строй», «Новые проекты», конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит» (Республика Крым). Эти компании якобы виновны в отъеме собственности у Киева для предоставления услуг российским военным, что, по мнению Морозова, звучит лукаво и бессодержательно.

«Скажем, Зеленодольский завод производит военные суда. Они используются, в том числе, в акватории Азовского и Чёрного морей. Поэтому, по логике американцев, завод виноват в инциденте в Керченском проливе. Полная бессмыслица!» — подчеркнул политик.

Россия должна создавать условия для зарубежных инвестиций в обход санкций США

Парламентарий полагает, что ответ должен как всегда быть ассиметричным. Вместо встречных санкций надо создавать условия для зарубежных, в первую очередь, европейских инвестиций в экономику РФ, даже в обход санкций Вашингтона.

Морозов советует искать новые рынки сбыта для военной продукции. Политик отметил, что Зеленодольский завод уже давно имеет зарубежные контракты.

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Автор: Мария Милкевич
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