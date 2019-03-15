Росгвардия отреагировала на санкции Канады против Золотова

Ранее в пятницу стало известно о том, что Канада внесла в санкционный список главу Росгвардии Виктора Золотова.

Это решение никак не отразится на деятельности ведомства, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он отметил, что сейчас перед Росгвардией стоит множество задач по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Поскольку террористическая угроза до сих пор остается актуальной, ведомству нужно будет сотрудничать с правоохранительными органами других стран.

Ранее в пятницу, 15 марта, стало известно о том, что Канада приняла решение ввести новые ограничительные меры в отношении России.

Канадский министр иностранных дел Христя Фриланд сообщила, что санкции направлены против 114 физических и 15 юридических лиц. В списках оказались Золотов и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

В нефтегазовой компании уже отреагировали на произошедшее.