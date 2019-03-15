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Росгвардия отреагировала на санкции Канады против Золотова
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22:05   15 Марта 2019
Россия

Росгвардия отреагировала на санкции Канады против Золотова

Росгвардия отреагировала на санкции Канады против Золотова

Ранее в пятницу стало известно о том, что Канада внесла в санкционный список главу Росгвардии Виктора Золотова.

Это решение никак не отразится на деятельности ведомства, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он отметил, что сейчас перед Росгвардией стоит множество задач по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Поскольку террористическая угроза до сих пор остается актуальной, ведомству нужно будет сотрудничать с правоохранительными органами других стран.

Ранее в пятницу, 15 марта, стало известно о том, что Канада приняла решение ввести новые ограничительные меры в отношении России.

Росгвардия отреагировала на санкции Канады против Золотова

Канадский министр иностранных дел Христя Фриланд сообщила, что санкции направлены против 114 физических и 15 юридических лиц. В списках оказались Золотов и глава «Роснефти» Игорь Сечин. 

В нефтегазовой компании уже отреагировали на произошедшее. 

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Автор: Ольга Шпакова
#санкции #канада #росгвардия #виктор золотов

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