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21:53   15 Марта 2019
Весь мир

Пресс-секретарь «Роснефти» прокомментировал канадские санкции против Сечина

Пресс-секретарь «Роснефти» прокомментировал канадские санкции против Сечина

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев среагировал на санкции Канады против главы компании Игоря Сечина выражением «подтявкивать надо вовремя». Такой комментарий он дал РИА Новости.

Напомним, в пятницу МИД Канады сообщил о введении санкций против 114 физлиц и 15 компаний, в том числе и Сечина, из-за инцидента в Керченском проливе и возвращения Крыма в состав РФ.

Пресс-секретарь «Роснефти» прокомментировал канадские санкции против Сечина

По словам Леонтьева, такая задержка с санкциями это чистое разгильдяйство.

«Ну что ж тут поделаешь? Ну вспомнили», — констатировал он.

Ранее Оттава вводила антироссийские санкции в феврале 2015 года против 37 физических лиц и 17 компаний, включая «Роснефть».

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Автор: Мария Милкевич
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