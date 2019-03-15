Пресс-секретарь «Роснефти» прокомментировал канадские санкции против Сечина

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев среагировал на санкции Канады против главы компании Игоря Сечина выражением «подтявкивать надо вовремя». Такой комментарий он дал РИА Новости.

Напомним, в пятницу МИД Канады сообщил о введении санкций против 114 физлиц и 15 компаний, в том числе и Сечина, из-за инцидента в Керченском проливе и возвращения Крыма в состав РФ.

По словам Леонтьева, такая задержка с санкциями это чистое разгильдяйство.

«Ну что ж тут поделаешь? Ну вспомнили», — констатировал он.

Ранее Оттава вводила антироссийские санкции в феврале 2015 года против 37 физических лиц и 17 компаний, включая «Роснефть».