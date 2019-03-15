Полиция Оттавы усилила охрану религиозных объектов после теракта в Новой Зеландии

Полицейские усилили охрану религиозных объектов после атак на две мечети в Новой Зеландии, в результате которых погибли 49 человек. В обращении главы полиции Оттавы Шарля Бордело к жителям Оттавы говорится, что местная полиция намерена обеспечить их безопасность, поэтому охрана местных религиозных учреждений будет усилена.

À la suite des attaques insensées perpétrées à #Christchurch, j'ai envoyé ce matin une lettre à notre communauté @ottawacity et aux responsables religieux. #UneCommunauté pic.twitter.com/p9quiKX57a — Charles Bordeleau (@ChiefBordeleau) March 15, 2019

Ранее в пятницу стало известно, что на юге Новой Зеландии в двух мечетях города Крайстчерч произошел теракт. Жертвами стрельбы стали 49 человек, столько же людей были ранены.

Глава РФ Владимир Путин направил новозеландскому премьеру Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров тоже принес соболезнования семьям погибших и отметил, что ни одна страна не застрахована от террористических атак.