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21:18   15 Марта 2019
Весь мир

Полиция Оттавы усилила охрану религиозных объектов после теракта в Новой Зеландии

Полиция Оттавы усилила охрану религиозных объектов после теракта в Новой Зеландии

Полицейские усилили охрану религиозных объектов после атак на две мечети в Новой Зеландии, в результате которых погибли 49 человек. В обращении главы полиции Оттавы Шарля Бордело к жителям Оттавы говорится, что местная полиция намерена обеспечить их безопасность, поэтому охрана местных религиозных учреждений будет усилена.

 

Ранее в пятницу стало известно, что на юге Новой Зеландии в двух мечетях города Крайстчерч произошел теракт. Жертвами стрельбы стали 49 человек, столько же людей были ранены.

Глава РФ Владимир Путин направил новозеландскому премьеру Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями.

Полиция Оттавы усилила охрану религиозных объектов после теракта в Новой Зеландии

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров тоже принес соболезнования семьям погибших и отметил, что ни одна страна не застрахована от террористических атак.

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Автор: Ольга Шпакова
#теракт #канада #новая зеландия #оттава

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