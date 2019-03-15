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 Порошенко выступил против создания автономий на Украине

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21:28   15 Марта 2019
Весь мир

США хотят мирно установить демократию в Венесуэле, но не исключают военный путь

США хотят мирно установить демократию в Венесуэле, но не исключают военный путь

Суть американской политики в отношении Венесуэлы состоит в желании осуществить переход к демократии в этой стране мирным путем, без применения военной мощи, заверил в пятницу на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Он заявил, что Штаты не считают военный метод правильным для будущего и народа Венесуэлы, в отличие от мирного перехода к демократии.

При этом он добавил, что исключать возможность применения военной силы Вашингтон «просто не может», так как присутствует угроза различных непредвиденных факторов.

«В мире есть множество непредвиденных обстоятельств и опасностей. Следовательно, рассматриваются все варианты действий», — отметил спецпредставитель США.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в случае агрессии со стороны Вашингтона патриоты Венесуэлы дадут убедительный ответ американскому империализму.

США хотят мирно установить демократию в Венесуэле, но не исключают военный путь

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Автор: Мария Милкевич
#сша #венесуэла #мадуро #абрамс

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