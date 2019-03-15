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 Раненный в новозеландской мечети рассказал, что полиция приехала не сразу

Раненный в новозеландской мечети рассказал, что полиция приехала не сразу
20:58   15 Марта 2019
Весь мир

Раненный в новозеландской мечети рассказал, что полиция приехала не сразу

Раненный в новозеландской мечети рассказал, что полиция приехала не сразу

Саудовский подросток Асиль аль-Ансари, раненный при нападении ультраправых террористов в мечети «Ан-Нур» в новозеландском городе Крайстчерче, сообщил, что сотрудники полиции  не сразу приехали на место происшествия после звонков пострадавших. Об этом мальчик заявил в эфире телеканала «Аль-Арабия».

«Люди звонили в полицию, как это началось, но она не появлялась», — рассказал Асиль.

Молодой человек утверждает, что зашедший в мечеть террорист сначала расстрелял тех, кто стоял впереди него, а затем убил имама мечети.

Напомним, что теракт произошел сегодня в 13:45 по местному времени. Террористы, заявившие в своем манифесте о ненависти к мигрантам, ворвались в здания двух мечетей Аль-Нур и Линвуд. Злоумышленники начали расстреливать людей из автоматического оружия. В это время более 500 прихожан завершали вечернюю молитву. К настоящему моменту известно о 49 убитых. Это на 14 погибших больше, чем число людей, убитых в Новой Зеландии за весь 2017 год.

Днем полиция Новой Зеландии перестала искать подозреваемых в стрельбе, задержав всех фигурантов дела. Одним из нападавших оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Видео с его задержанием попало в сеть. 

Перед стрельбой Таррант опубликовал 74-страничный манифест, в котором написал о ненависти к мигрантам и о «будущем своего народа». Известно, что мужчина симпатизировал норвежскому террористу Андерсу Брейвику. Во время нападения на одну из мечетей он надел на голову камеру GoPro и вел видео-трансляцию в Facebook.

Раненный в новозеландской мечети рассказал, что полиция приехала не сразу

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Автор: Александра Леснова
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