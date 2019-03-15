Лавров и генсек ООН обсудили международную повестку дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутеррешем международную повестку дня.

Министр также выразил соболезнования главе ООН в связи с гибелью сотрудников организации при крушении самолета в Эфиопии.

Ранее сообщалось, что бортовые самописцы с потерпевшего крушение лайнера Boeing 737 MAX 8 доставили французским специалистам. Руководство Эфиопии попросило Францию помочь с расшифровкой бортовых записей и установить причины, которые привели к трагедии, в которой погибли 157 человек.

Безопасность самолета поставили под сомнение многие страны и организации, потому как Boeing 737 MAX разбивается уже второй раз за полгода. Пять месяцев назад такой же самолет потерпел крушение в Индонезии.

Ряд стран отказался от эксплуатации модели этого самолета, Россия закрыла свое воздушное пространство для этих лайнеров. Авиакомпания S7 также приостановила полеты «Боинга».