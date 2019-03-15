Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров и генсек ООН обсудили международную повестку дня

Лавров и генсек ООН обсудили международную повестку дня

 Депутатский мандат может спасти Грудинина от раздела имущества с бывшей женой

Депутатский мандат может спасти Грудинина от раздела имущества с бывшей женой
МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

 Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Порошенко выступил против создания автономий на Украине
Полиция Оттавы усилила охрану религиозных объектов после теракта в Новой Зеландии

Полиция Оттавы усилила охрану религиозных объектов после теракта в Новой Зеландии

 Раненный в новозеландской мечети рассказал, что полиция приехала не сразу

Раненный в новозеландской мечети рассказал, что полиция приехала не сразу
Лавров и генсек ООН обсудили международную повестку дня

Лавров и генсек ООН обсудили международную повестку дня

 Депутатский мандат может спасти Грудинина от раздела имущества с бывшей женой

Депутатский мандат может спасти Грудинина от раздела имущества с бывшей женой
МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

 Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Порошенко выступил против создания автономий на Украине
Полиция Оттавы усилила охрану религиозных объектов после теракта в Новой Зеландии

Полиция Оттавы усилила охрану религиозных объектов после теракта в Новой Зеландии

 Раненный в новозеландской мечети рассказал, что полиция приехала не сразу

Раненный в новозеландской мечети рассказал, что полиция приехала не сразу
20:57   15 Марта 2019
Россия

Лавров и генсек ООН обсудили международную повестку дня

Лавров и генсек ООН обсудили международную повестку дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутеррешем международную повестку дня.

Министр также выразил соболезнования главе ООН в связи с гибелью сотрудников организации при крушении самолета в Эфиопии.

Лавров и генсек ООН обсудили международную повестку дня

Ранее сообщалось, что бортовые самописцы с потерпевшего крушение лайнера Boeing 737 MAX 8 доставили французским специалистам. Руководство Эфиопии попросило Францию помочь с расшифровкой бортовых записей и установить причины, которые привели к трагедии, в которой погибли 157 человек.

Безопасность самолета поставили под сомнение многие страны и организации, потому как Boeing 737 MAX разбивается уже второй раз за полгода. Пять месяцев назад такой же самолет потерпел крушение в Индонезии.

Ряд стран отказался от эксплуатации модели этого самолета, Россия закрыла свое воздушное пространство для этих лайнеров. Авиакомпания S7 также приостановила полеты «Боинга».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #оон #лавров #политика #гутерреш

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...