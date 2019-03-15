Канада ввела новые санкции против России

Канада в «координации с Евросоюзом и США» вводит новые ограничительные меры в связи с инцидентом в Керченском проливе и присоединением Крыма к России, говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

Canada imposes new sanctions in response to Russia’s aggressive actions. https://t.co/pbtHDu5mvS — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) March 15, 2019

Как сообщается в заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, санкции направлены против 114 физических и 15 юридических лиц.

Канада начала вводить санкции в отношении российских юридических и физических лиц с 2014 года - после воссоединения Крыма с РФ.