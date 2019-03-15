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МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

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Полиция Оттавы усилила охрану религиозных объектов после теракта в Новой Зеландии

Полиция Оттавы усилила охрану религиозных объектов после теракта в Новой Зеландии

 Раненный в новозеландской мечети рассказал, что полиция приехала не сразу

Раненный в новозеландской мечети рассказал, что полиция приехала не сразу
20:17   15 Марта 2019
Весь мир

Канада ввела новые санкции против России

Канада ввела новые санкции против России

Канада в «координации с Евросоюзом и США» вводит новые ограничительные меры в связи с инцидентом в Керченском проливе и присоединением Крыма к России, говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

 

Как сообщается в заявлении министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, санкции направлены против 114 физических и 15 юридических лиц.

Канада начала вводить санкции в отношении российских юридических и физических лиц с 2014 года - после воссоединения Крыма с РФ.

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Автор: Ольга Шпакова
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