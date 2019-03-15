Депутатский мандат может спасти Грудинина от раздела имущества с бывшей женой

Бывшая жена экс-кандидата в президенты Павла Грудинина утверждает, что будет добиваться ареста совместного имущества даже после того, как он станет депутатом Госдумы. Об этом Ирина Грудинина рассказала «Интерфаксу».

«В первую очередь, буду тщательнейшим образом следить за возможными попытками Грудинина избавиться от наших активов. Не исключаю, что при необходимости буду добиваться ареста имущества, долей в компаниях и счетов до окончания судебного разбирательства», — сообщила Грудинина.

Женщина считает, что бывший супруг может воспользоваться депутатским мандатом и получить неприкосновенность перед законом, в том числе и по бракоразводному процессу и разделу имущества. Ирина предполагает, что генеральный директор Совхоза предпримет попытки переписать их совместно нажитое имущество на третьи лица, ссылаясь на статус депутата Государственной думы, который не позволяет ему владеть компаниями, иметь в собственности зарубежную недвижимость и заводить счета в иностранных банках.

Ирина Грудинина сообщила, что дело о разделе имущества между бывшими супругами снова отдано в суд подмосковного города Видное.

«Очень надеюсь на справедливость и объективность (суда)», — заключила женщина.

Напомним, что супруги Грудинины развелись летом 2018 года после 37 лет совместной жизни. В сентябре Видновский городской суд в рамках бракоразводного процесса и раздела имущества арестовал акции Совхоза имени Ленина, принадлежащие Павлу Грудинину. Их стоимость и общая сумма неизвестны из-за закрытого судебного процесса.

Представитель КПРФ Владимир Поздняков поделился мнением о том, что в этом вопросе слишком много эмоций, поэтому он не дает оценку отношениям между потенциальным депутатом Грудининым и его бывшей супругой.

«Жены, женщины, которые его не поняли, не сошлись — там больше эмоций, не столько сердца, сколько обид, как их судить, Бог им судья», — заявил Поздняков.

Поздняков отметил, что депутатский мандат и членство в Коммунистической партии даст Павлу Грудинину дополнительные возможности для роста и развития, но «очень много зависит от него самого».

«Он вышел уже на федеральный уровень как кандидат в президенты, нужно всё это закреплять, это большой карт-бланш», — заключил член фракции КПРФ.

Сегодня стало известно о заявлениях, поступивших от обеспокоенных граждан в ЦИК. Заявители просят главу Комитета Эллу Памфилову не позволить Павлу Грудинину стать депутатом Государственной думы. Ранее глава партии КПРФ Геннадий Зюганов решил передать ему депутатский мандат, освободившийся после смерти Жореса Алферова. Заявители обвиняют Грудинина в обмане избирателей, тайных оффшорах и аферах с земельными участками Совхоза.