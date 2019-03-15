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20:05   15 Марта 2019
Весь мир

Сорокалетнюю ирано-израильскую войну пора заканчивать

Сорокалетнюю ирано-израильскую войну пора заканчивать

Более четырех лет Тель-Авив жил в относительном спокойствии. Жители города не слышали воя сирен, и считали, что они живут в почти полной безопасности. Прошедшая ночь лишила их этого чувства...

Прошлой ночью две неуправляемые ракеты дальнего радиуса действия взлетели из сектора Газа и устремились в сторону Тель-Авива. Вой сирен, паническое метание людей и официальное сообщение Министерства обороны Израиля:

«Идентифицированы два запуска ракет из Газы. Системы предупреждения и оповещения действовали как положено. Перехватов ракет системами ПРО не осуществлялось. В результате инцидента никто не пострадал. Особых распоряжений и инструкций службе тыла нет».

Жители города сообщают несколько другое, но не это главное. Главное, что вновь силы, желающие дестабилизации в регионе добились своего и они подбросили еще несколько поленьев в ту войну, которую уже давно пора прекращать.

 

Ближний Восток клубок интересов

Противостояние Ирана и Израиля на сегодня самое острое в регионе и именно оно в любой момент может его взорвать.

Как писалось накануне, сегодня новый ближневосточный «пасьянс»  вырисовывается довольно отчетливо. И Иран, и Израиль являются одними из важнейших краеугольных камней Ближнего Востока, наличие которых обуславливает его общую стабильность.

И никакое уничтожение или сильное ослабление одной из сторон не устроит ни одного из возможных гегемонов региона. Взаимное уравновешивание сил четырех государств – Ирана, Израиля, Саудовской Аравии и Турции, это основа той матрицы, которую сегодня выстраивает, принимающая здесь бразды правления Россия. А США, которых она бесцеремонно оттуда выдавливает, уходя делают все, чтобы мир и спокойствие здесь никогда не наступили. А отсюда и все видимые действия сторон.

Сорокалетнюю ирано-израильскую войну пора заканчивать

Сорокалетняя ирано-израильская война

Фактическая война друг против друга между иранцами и израильтянами не прекращалась никогда после исламского переворота 1979 года. Налеты авиации, работа спецслужб, создание «Хезболлы» и так далее - все это лишь этапы большой необъявленной войны. И даже сирийская война во многом стала ее частью. И это особенно отчетливо видно сегодня, когда борьба с ИГ (Исламское государство - террористическая  отошла на второй план, а одной из главных горячих точек конфликта, где постоянно рвутся бомбы и снаряды, является сирийско-ливано-израильская граница.

Иран вышел на границу Израиля и пытается создать здесь инфраструктуру для будущей борьбы. Буквально на днях израильские спецслужбы опубликовали так называемое «голанское досье», где утверждается, что «Хезболла» продолжает работать над созданием баз и тоннелей в районе Голанских высот.

Чуть раньше израильтяне обнародовали планы по созданию высокоточных (вероятнее всего управляемых) ракетных систем исламскими боевиками Газы.

Сорокалетнюю ирано-израильскую войну пора заканчивать

Как стало известно несколько ранее, точно такие же работы проводятся на севере, в районе Ливано-израильской границы, где были обнаружены несколько уже законченных тоннелей под границей. 

А если все это соединить с ноябрьским инцидентом, когда несколько сотен ракет фактически пробили израильскую систему ПРО «Железный купол», а еще выросший боевой потенциал иранской армии и «Хезболлы» и относительное ослабление потенциала ЦАХАЛа (что он показал во время последнего вооруженного конфликта в Ливане), то израильтянам есть о чем задуматься. Война пришла к их границам, и как показал сегодняшний обстрел Тель-Авива, даже перешла их.

Сегодня вечная война Израиля и Ирана выгодна Вашингтону. Пока она идет, ни о каком окончательном уходе Пентагона из Ближнего Востока не может быть и речи. Израиль будет нуждаться в нем, а значит точка опоры для США здесь будет сохраняться.

Сорокалетнюю ирано-израильскую войну пора заканчивать

Именно поэтому американцы делают все, чтобы и Израиль, и Иран постоянно не только обменивались словесными угрозами, но и вполне себе боевыми «гостинцами».

Что они и делают с большим взаимным воодушевлением.

И именно это является сегодня одной из главных проблем нового гегемона региона - России. С одной стороны, у нее с Ираном установлены теплые и дружеские отношения, а во время войны с террористами в Сирии военные двух стран плечо к плечу воевали с общим врагом. С другой стороны, на сегодня сильный Израиль для стабильности в регионе также необходим, как и сильный Иран. И чтобы не разрушить создаваемое новое устойчивое статус-кво в регионе, Москве надо эту сорокалетнюю войну остановить.

мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции

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Автор: Юрий Подоляка
#россия #сша #иран #израиль #ближний восток

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