Более четырех лет Тель-Авив жил в относительном спокойствии. Жители города не слышали воя сирен, и считали, что они живут в почти полной безопасности. Прошедшая ночь лишила их этого чувства...

Прошлой ночью две неуправляемые ракеты дальнего радиуса действия взлетели из сектора Газа и устремились в сторону Тель-Авива. Вой сирен, паническое метание людей и официальное сообщение Министерства обороны Израиля:

«Идентифицированы два запуска ракет из Газы. Системы предупреждения и оповещения действовали как положено. Перехватов ракет системами ПРО не осуществлялось. В результате инцидента никто не пострадал. Особых распоряжений и инструкций службе тыла нет».

Жители города сообщают несколько другое, но не это главное. Главное, что вновь силы, желающие дестабилизации в регионе добились своего и они подбросили еще несколько поленьев в ту войну, которую уже давно пора прекращать.

Ближний Восток клубок интересов

Противостояние Ирана и Израиля на сегодня самое острое в регионе и именно оно в любой момент может его взорвать.

Как писалось накануне, сегодня новый ближневосточный «пасьянс» вырисовывается довольно отчетливо. И Иран, и Израиль являются одними из важнейших краеугольных камней Ближнего Востока, наличие которых обуславливает его общую стабильность.

И никакое уничтожение или сильное ослабление одной из сторон не устроит ни одного из возможных гегемонов региона. Взаимное уравновешивание сил четырех государств – Ирана, Израиля, Саудовской Аравии и Турции, это основа той матрицы, которую сегодня выстраивает, принимающая здесь бразды правления Россия. А США, которых она бесцеремонно оттуда выдавливает, уходя делают все, чтобы мир и спокойствие здесь никогда не наступили. А отсюда и все видимые действия сторон.

Сорокалетняя ирано-израильская война

Фактическая война друг против друга между иранцами и израильтянами не прекращалась никогда после исламского переворота 1979 года. Налеты авиации, работа спецслужб, создание «Хезболлы» и так далее - все это лишь этапы большой необъявленной войны. И даже сирийская война во многом стала ее частью. И это особенно отчетливо видно сегодня, когда борьба с ИГ (Исламское государство - террористическая отошла на второй план, а одной из главных горячих точек конфликта, где постоянно рвутся бомбы и снаряды, является сирийско-ливано-израильская граница.

Иран вышел на границу Израиля и пытается создать здесь инфраструктуру для будущей борьбы. Буквально на днях израильские спецслужбы опубликовали так называемое «голанское досье», где утверждается, что «Хезболла» продолжает работать над созданием баз и тоннелей в районе Голанских высот.

Чуть раньше израильтяне обнародовали планы по созданию высокоточных (вероятнее всего управляемых) ракетных систем исламскими боевиками Газы.

Как стало известно несколько ранее, точно такие же работы проводятся на севере, в районе Ливано-израильской границы, где были обнаружены несколько уже законченных тоннелей под границей.

А если все это соединить с ноябрьским инцидентом, когда несколько сотен ракет фактически пробили израильскую систему ПРО «Железный купол», а еще выросший боевой потенциал иранской армии и «Хезболлы» и относительное ослабление потенциала ЦАХАЛа (что он показал во время последнего вооруженного конфликта в Ливане), то израильтянам есть о чем задуматься. Война пришла к их границам, и как показал сегодняшний обстрел Тель-Авива, даже перешла их.

Сегодня вечная война Израиля и Ирана выгодна Вашингтону. Пока она идет, ни о каком окончательном уходе Пентагона из Ближнего Востока не может быть и речи. Израиль будет нуждаться в нем, а значит точка опоры для США здесь будет сохраняться.

Именно поэтому американцы делают все, чтобы и Израиль, и Иран постоянно не только обменивались словесными угрозами, но и вполне себе боевыми «гостинцами».

Что они и делают с большим взаимным воодушевлением.

И именно это является сегодня одной из главных проблем нового гегемона региона - России. С одной стороны, у нее с Ираном установлены теплые и дружеские отношения, а во время войны с террористами в Сирии военные двух стран плечо к плечу воевали с общим врагом. С другой стороны, на сегодня сильный Израиль для стабильности в регионе также необходим, как и сильный Иран. И чтобы не разрушить создаваемое новое устойчивое статус-кво в регионе, Москве надо эту сорокалетнюю войну остановить.

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