Bloomberg сообщил об иске Дерипаски к Минфину США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска решил судиться с министерством финансов США. Он также подал в суд на главу американского финансового ведомства Стивена Мнучина.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление, которое поступило в федеральный суд Вашингтона. В материалах указывается, что Дерипаска требует отменить установленные против него санкции.

Напомним, что прошлой весной США запретил заключать сделки с рядом ведущих российских бизнесменов, в числе которых оказался Олег Дерипаска. В январе текущего года Вашингтон снял ограничительные меры с нескольких компаний бизнесмена: «Русал», En+ и «Евросибэнерго», но сам Дерипаска и остальные его фирмы все еще находятся в черном списке.

В иске Дерипаска указывает, что введенные против него санкции являются несправедливыми и незаконными. Из-за ограничительных мер его ущерб составил 7,5 миллиарда долларов. Подачей иска бизнесмен добивается полного снятия санкций США с его персоны и компаний.