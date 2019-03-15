Обеспокоенные граждане просят ЦИК не давать Грудинину мандат депутата

Ряд заявлений от возмущенных заявителей с требованием не передавать мандат депутата Госдумы РФ Павлу Грудинину зарегистрировала Центральная избирательная комиссия. Об этом сообщает агентство правовой информации РАПСИ.

Ранее глава партии КПРФ Геннадий Зюганов решил передать мандат депутата Госдумы, освободившийся после смерти Жореса Алферова, директору Совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину. После этого ЦИК зарегистрировал несколько обращений, в которых заявители просят главу Комиссии Эллу Памфилову помешать Грудинину стать депутатом. Фотографии заявлений имеются в распоряжении РАПСИ.

Взволнованные заявители просят не допустить «незаконного решения» и не отдавать Павлу Грудинину мандат в связи с судебными разбирательствами экс-кандидата по бракоразводному процессу. Напомним, что в ходе развода с бывшей женой стало известно о незарегистрированном белизском офшоре Bontro LTD, который не был внесен Грудининым в декларацию при избрании депутатом городского совета подмосковного города Видное. Из-за этого прокуратура лишила директора Совхоза соответствующего мандата.

Граждане, обратившиеся к Памфиловой, утверждают, что Грудинин «погряз в облаке лжи», «замешан в аферах с компанией IKEA», «скрывает свои доходы» и «причастен к обману избирателей». Некоторые называют политика «беспринципным и очень гадким», ссылаясь на личный опыт работы с главой Совхоза, а кто-то уверен, что политик уличен в «лжи и аферизме». Один из заявителей жалуется, что будучи депутатом горсовета Грудинин «вносил только разлад в работу» и проворачивал «аферы с земельными участками Совхоза».