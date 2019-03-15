«Аэрофлот» решил проблему с визами США для экипажей

Проблема в получении американских деловых виз для экипажей «Аэрофлота» решена, заявил директор авиакомпании Виталий Савельев.

Соединенные Штаты выдают деловые визы пилотам и бортпроводникам компании в полном объеме, подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, российское транспортное ведомство совместно с МИД занялся проблемой «Аэрофлота» с визами в США. О проблемах при записи сотрудников компании на получение американских виз стало известно в апреле прошлого года. МИД РФ прокомментировал ситуацию, назвав ее удручающей.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» может отказаться от закупки Boeing 737 Max для лоукостера «Победа», если американская корпорация к ноябрю не сможет гарантировать полную безопасность этих машин.