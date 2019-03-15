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 Глава Севастополя заявил, что экономика региона за пять лет выросла на 80%

Глава Севастополя заявил, что экономика региона за пять лет выросла на 80%
МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

 Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Порошенко выступил против создания автономий на Украине
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19:32   15 Марта 2019
Россия

Глава Севастополя заявил, что экономика региона за пять лет выросла на 80%

Глава Севастополя заявил, что экономика региона за пять лет выросла на 80%

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что за пять лет воссоединения России и Крыма городская экономика показала рост на 80 процентов, в частности в прошлом году показатель составил 20 процентов. Об этом он сообщил на совместном заседании Совета Государственной думы и законодательного собрания города.

«По оценке Минфина России, мы вышли на восьмое место по развитию экономического потенциала среди регионов России», — напомнил глава Севастополя.

Овсянников добавил, что за последние пять лет инвестиции в основной капитал увеличились в 12 раз. Согласно данным прошлого года, показатель составил более 40 миллиардов рублей. Доля внебюджетных денег — 46 процентов.

14 марта на крымский полуостров прибыла делегация Госдумы, которую возглавил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. 15 марта депутаты встретились с представителями Государственного совета Республики Крым в Симферополе, после чего они посетили Севастополь.

Глава Севастополя заявил, что экономика региона за пять лет выросла на 80%

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

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Автор: Анна Манц
#госдума #крым #севастополь #овсянников

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