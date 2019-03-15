Навальный ищет в тумане Заполярья фунты стерлингов и пустое губернаторское кресло

Моногороду на Крайнем Севере грозит тотальная безработица, если у сторонников блогера из Мурманска выйдет задуманное. Свои «наполеоновские планы» они оправдывают заботой о ясном небе.

Активисты мурманского штаба Алексея Навального заинтересовались туманом за Полярным кругом. Конкретно их интересует погода в Мончегорске (Мурманская область), где расположено дочернее предприятие «Норильского никеля» - Кольская горно-металлургическая компания. О грядущем расследовании, поводом к которому стало атмосферное явление, сообщила «Политике Сегодня» координатор ячейки Виолетта Грудина.

«Мы будем собирать информацию об экологической ситуации в городе Мончегорск. Местные СМИ и власти активно замалчивают эту проблему», - считает Грудина.

О проблемах, связанных с переменчивыми северными ветрами, в минувшую среду компания «Норникель» оповестила через Twitter. Приостановка печей на Кольской ГМК произошла из-за плохих погодных условий (bad weather conditions) в районе Мончегорска.

Kola MMC has put in place maximally strict production restrictions due to bad weather conditions in the Monchegorsk area. Converter redistribution has been halted at the metallurgical shop, two fluidised bed furnaces are turned off, and the reverberatory furnace is in standby. — Nornickel (@NornickelGroup) 13 марта 2019 г.

Над Кольским полуостровом ясное небо

Визит съемочной группы активистов в моногород с населением 42 тысячи человек, 13 тысяч из которых трудятся на никелевом предприятии, совпал с паузой в работе Кольской ГМК. В итоге информационной бригаде пришлось довольствоваться съемкой у мэрии на фоне чистого неба, но со средствами защиты на лице.

Цель поездки за 115 километров от Мурманска Грудина объясняет намерением «построить объективную картину» экологической обстановки, так как жителей Монченгорска «периодически вводят в заблуждение» недостоверной информацией о выбросах.

«Говорят, что это не выброс, а туман, о том, что показатели выбросов находятся в пределах нормы. Мы проведем свое собственное расследование и самостоятельно все выясним», - решительно настроена собеседник агентства.

«Расследователи» уверяют, что параллельно не готовы митинговать в Мончегорске и выводить жителей города на улицы с жалобами на загрязнения атмосферы. С представителями профсоюзов никелевого производства активисты не контактировали.

«О каком-то взаимодействии с сотрудниками речи не было и о каких-то митингах - тем более. Тут дело в большей степени самих жителей Мончегорска. Если они посчитают нужным, что ситуация накалена и они хотят требовать ответ от властей, в том числе от руководства предприятия, то, конечно, мы их поддержим. Будем освещать и протесты в том числе, но не будем являться организаторами», - заверила Грудина.

Путь из Москвы

Интерес мурманского штаба к Мончегорску не заметили городские СМИ, рабочие, но заметили авторы крупнейшего новостного агрегатора мессенджера Telegram – канала «Караульный». У авторов есть два объяснения.

Первое - под предлогом заботы об экологии русского севера кроется стратегический расчет Навального: атака на губернатора региона Марину Ковтун. В сентябре 2019 года в Мурманской области пройдут губернаторские выборы, а рейтинг Ковтун далек от шансов на уверенный успех. Искусственно раздуваемый скандал вокруг Мончегорска может ослабить и без того шаткие позиции действующей главы региона, а гипотетическую отставку губернатора блогер запишет в свои выдающиеся успехи.

По информации авторов «Караульного», мурманских активистов в расследовании по Кольскому ГМК поддержат из Петербурга. А вот о приезде самого Навального достоверной информации нет.

«Есть информация о том, что пока что заниматься этим будет его штаб в Мурманске - при поддержке координаторов в СЗФО», - сообщил «Политике Сегодня» собеседник из редакции канала.

Грудина, впрочем, не исключает визита лидера или иной крупной фигуры на Север, но не сейчас.

«Мы пока что действуем самостоятельно. О приезде значимых фигур речи не идет, потому что все в стадии заготовки. Для того, чтобы освещать ситуацию не обязательно, чтобы крупный федеральный политик приезжал и рассказывал об этом. Мы сами разберемся», - говорит активистка.

Путь в Лондон

Гипотетический финансовый интерес Навального в Мурманской области авторы Караульного также не исключают. К «Норникелю» Навальный присматривался, как минимум, с декабря 2018 года. В «расследовании» по однокурснику и сенатору Клишасу блогер упоминал залоговые аукционы «Норникеля» трижды. А затем в феврале, критикуя нехватку лекарств в Норильске, зачем-то написал о миллиардах Потанина и Прохорова. Акции «Норникеля» торгуются на Лондонской бирже. Так что экологическая проблематика может быть рассчитана и на истеблишмент острова, где туманы на порядок чаще случаются, чем в Мончегорске.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников напомнил в комментарии «Политике Сегодня» о недавнем размещении 1,25% акций «Норникеля» на Мосбирже, которые принадлежат кипрской компании Crispian Investments Ltd Романа Абрамовича.

«Если посмотреть на предыдущие выборы, то иногда именно в Мончегорске результаты выборов сильно отличались от того, что происходило в области. Игра в Мончегорск это вещь в себе. А дальше нитки могут тянуться куда угодно. Могут к «Норникелю», где сейчас сложная схема взаимоотношений. Оттуда сейчас выходят Абрамович и Потанин. Вполне себе интересно с этим поиграть и подергать за ниточки. Если какие-то акции «Норникеля» сейчас будут продаваться, то тут могут быть заказчики, которые желают акции опустить или поднять. В связи с выходом Абрамовича пойдет движение на рынке. Могут быть интересанты», - заметил эксперт.

Пытается предварять требование финансовой поддержки информационной атакой Навальный не впервые. В конце января блогер требовал от петербургского бизнесмена Евгения Пригожина 300 миллионов рублей в обмен на прекращение информационных атаки на предприятия питания «Конкорд». В ответ получил категоричное «Нет!».