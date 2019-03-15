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19:19   15 Марта 2019
Россия

Навальный ищет в тумане Заполярья фунты стерлингов и пустое губернаторское кресло

Навальный ищет в тумане Заполярья фунты стерлингов и пустое губернаторское кресло

Моногороду на Крайнем Севере грозит тотальная безработица, если у сторонников блогера из Мурманска выйдет задуманное. Свои «наполеоновские планы»  они оправдывают заботой о ясном небе.

Активисты мурманского штаба Алексея Навального заинтересовались туманом за Полярным кругом. Конкретно их интересует погода в Мончегорске (Мурманская область), где расположено дочернее предприятие «Норильского никеля» - Кольская горно-металлургическая компания. О грядущем расследовании, поводом к которому стало атмосферное явление, сообщила «Политике Сегодня» координатор ячейки Виолетта Грудина.

«Мы будем собирать информацию об экологической ситуации в городе Мончегорск. Местные СМИ и власти активно замалчивают эту проблему», - считает Грудина.

Навальный ищет в тумане Заполярья фунты стерлингов и пустое губернаторское кресло

О проблемах, связанных с переменчивыми северными ветрами, в минувшую среду компания «Норникель» оповестила через Twitter. Приостановка печей на Кольской ГМК произошла из-за плохих погодных условий (bad weather conditions) в районе Мончегорска.

Над Кольским полуостровом ясное небо

Визит съемочной группы активистов в моногород с населением 42 тысячи человек, 13 тысяч из которых трудятся на никелевом предприятии, совпал с паузой в работе Кольской ГМК. В итоге информационной бригаде пришлось довольствоваться съемкой у мэрии на фоне чистого неба, но со средствами защиты на лице. 

Навальный ищет в тумане Заполярья фунты стерлингов и пустое губернаторское кресло

Цель поездки за 115 километров от Мурманска Грудина объясняет намерением «построить объективную картину» экологической обстановки, так как жителей Монченгорска «периодически вводят в заблуждение» недостоверной информацией о выбросах.

«Говорят, что это не выброс, а туман, о том, что показатели выбросов находятся в пределах нормы. Мы проведем свое собственное расследование и самостоятельно все выясним», - решительно настроена собеседник агентства.

Навальный ищет в тумане Заполярья фунты стерлингов и пустое губернаторское кресло

«Расследователи» уверяют, что параллельно не готовы митинговать в Мончегорске и выводить жителей города на улицы с жалобами на загрязнения атмосферы. С представителями профсоюзов никелевого производства активисты не контактировали.

«О каком-то взаимодействии с сотрудниками речи не было и о каких-то митингах - тем более. Тут дело в большей степени самих жителей Мончегорска. Если они посчитают нужным, что ситуация накалена и они хотят требовать ответ от властей, в том числе от руководства предприятия, то, конечно, мы их поддержим. Будем освещать и протесты в том числе, но не будем являться организаторами», - заверила Грудина.

Путь из Москвы

Интерес мурманского штаба к Мончегорску  не заметили городские СМИ, рабочие, но заметили авторы крупнейшего новостного агрегатора мессенджера Telegram – канала «Караульный». У авторов есть два объяснения.

Первое -  под предлогом заботы об экологии русского севера кроется стратегический расчет Навального: атака на губернатора региона Марину Ковтун. В сентябре 2019 года в Мурманской области пройдут губернаторские выборы, а рейтинг Ковтун далек от шансов на уверенный успех. Искусственно раздуваемый скандал вокруг Мончегорска может ослабить и без того шаткие позиции действующей главы региона, а гипотетическую отставку губернатора блогер запишет в свои выдающиеся успехи.

Навальный ищет в тумане Заполярья фунты стерлингов и пустое губернаторское кресло

По информации авторов «Караульного», мурманских активистов в расследовании по Кольскому ГМК поддержат из Петербурга. А вот о приезде самого Навального достоверной информации нет.

«Есть информация о том, что пока что заниматься этим будет его штаб в Мурманске - при поддержке координаторов в СЗФО», - сообщил «Политике Сегодня» собеседник из редакции канала.

Грудина, впрочем, не исключает визита лидера или иной крупной фигуры на Север, но не сейчас.

«Мы пока что действуем самостоятельно. О приезде значимых фигур речи не идет, потому что все в стадии заготовки. Для того, чтобы освещать ситуацию не обязательно, чтобы крупный федеральный политик приезжал и рассказывал об этом. Мы сами разберемся», - говорит активистка.

 Путь в Лондон

Гипотетический финансовый интерес Навального в Мурманской области авторы Караульного также не исключают. К «Норникелю» Навальный присматривался, как минимум, с декабря 2018 года. В «расследовании» по однокурснику и сенатору Клишасу блогер упоминал залоговые аукционы «Норникеля» трижды. А затем в феврале, критикуя нехватку лекарств в Норильске, зачем-то написал о миллиардах Потанина и Прохорова. Акции «Норникеля» торгуются на Лондонской бирже. Так что экологическая проблематика может быть рассчитана и на истеблишмент острова, где туманы на порядок чаще случаются, чем в Мончегорске.

Навальный ищет в тумане Заполярья фунты стерлингов и пустое губернаторское кресло

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников напомнил в комментарии «Политике Сегодня» о недавнем размещении 1,25% акций «Норникеля» на Мосбирже, которые принадлежат кипрской компании Crispian Investments Ltd Романа Абрамовича.

«Если посмотреть на предыдущие выборы, то иногда именно в Мончегорске результаты выборов сильно отличались от того, что происходило в области. Игра в Мончегорск это вещь в себе. А дальше нитки могут тянуться куда угодно. Могут к «Норникелю», где сейчас сложная схема взаимоотношений. Оттуда сейчас выходят Абрамович и Потанин. Вполне себе интересно с этим поиграть и подергать за ниточки. Если какие-то акции «Норникеля» сейчас будут продаваться, то тут могут быть заказчики, которые желают акции опустить или поднять. В связи с выходом Абрамовича пойдет движение на рынке. Могут быть интересанты», - заметил эксперт.

Пытается предварять требование финансовой поддержки информационной атакой Навальный не впервые. В конце января блогер требовал от петербургского бизнесмена Евгения Пригожина 300 миллионов рублей в обмен на прекращение информационных атаки на предприятия питания «Конкорд». В ответ получил категоричное «Нет!».

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Автор: Максим Сахаров
#навальный #мурманск #норникель #мончегорск #кольская гмк

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