Навальный ищет в тумане Заполярья фунты стерлингов и пустое губернаторское кресло

Моногороду на Крайнем Севере грозит тотальная безработица, если у сторонников блогера из Мурманска выйдет задуманное. Свои «наполеоновские планы» они оправдывают заботой о ясном небе.

Активисты мурманского штаба Алексея Навального заинтересовались туманом за Полярным кругом. Конкретно их интересует погода в Мончегорске (Мурманская область), где расположено дочернее предприятие «Норильского никеля» - Кольская горно-металлургическая компания. О грядущем расследовании, поводом к которому стало атмосферное явление, сообщила «Политике Сегодня» координатор ячейки Виолетта Грудина.

О проблемах, связанных с переменчивыми северными ветрами, в минувшую среду компания «Норникель» оповестила через Twitter. Приостановка печей на Кольской ГМК произошла из-за плохих погодных условий (bad weather conditions) в районе Мончегорска.

Kola MMC has put in place maximally strict production restrictions due to bad weather conditions in the Monchegorsk area. Converter redistribution has been halted at the metallurgical shop, two fluidised bed furnaces are turned off, and the reverberatory furnace is in standby.