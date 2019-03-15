Россельхознадзор снимает ограничения с ряда белорусских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ сообщила, что с субботы, 16 марта, снимает ограничения на ввоз молочной продукции с ряда белорусских предприятий. По информации Россельхознадзора, отменят временные ограничения на поставки в РФ сухой молочной продукции щучинского завода «Праймилк» и филиала «Осиповичский» могилевской компании «Бабушкина крынка».

Ведомство учло полученные материалы расследования, принятые меры об устранении выявленных нарушений и гарантии белорусской стороны, поэтому одновременно с 16 марта отменят временные ограничения на поставки в РФ сыров от «Мстиславльмолоко», «Молочной компании Новогрудские дары» и «Ошмянского мясокомбината».

«Продукция, предназначенная для поставок в РФ, должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом», — напомнили в Россельхознадзоре.