Росгвардия испытывает новые патрульные машины с тепловизорами

Росгвардия тестирует новые патрульные автомобили для вневедомственной охраны, которые оборудованы необходимыми техническими разработками, в частности тепловизором. Об этом рассказал глава департамента техники и вооружения структуры генерал-лейтенант Алексей Беззубиков на научно-техническом совете ведомства.

Машина марки Lada Vesta станет основным транспортным средством для выполнения служебных задач, указал генерал-лейтенант. Ее оборудуют современными цифровыми IT-системами и приборами, которые способны наблюдать и распознавать объекты вне зависимости от сезона и времени суток.

«Разработчику переданы замечания и предложения личного состава для внедрения улучшений в серийные машины», — отметил он.

В максимальной комплектации патрульная Lada Vesta оснащена радиостанцией, тепловизором, прибором ночного видения и мобильным устройством, которое позволяет удаленно подключится к базам данных. Автомобили апробировали в Москве и Ульяновске, они получили положительные оценки.

Беззубиков указал, что с каждым новым патрульным ТС будут взаимодействовать два-три автомобиля марки Lada Granta упрощенной комплектации, которые также специально разработали для Росгвардии.