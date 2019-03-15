Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Обеспокоенные граждане просят ЦИК не давать Грудинину мандат депутата

Обеспокоенные граждане просят ЦИК не давать Грудинину мандат депутата

 Глава Севастополя заявил, что экономика региона за пять лет выросла на 80%

Глава Севастополя заявил, что экономика региона за пять лет выросла на 80%
МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

 Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Порошенко выступил против создания автономий на Украине
Bloomberg сообщил об иске Дерипаски к Минфину США

Bloomberg сообщил об иске Дерипаски к Минфину США

 США, Франция, ФРГ и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии

США, Франция, ФРГ и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии
Обеспокоенные граждане просят ЦИК не давать Грудинину мандат депутата

Обеспокоенные граждане просят ЦИК не давать Грудинину мандат депутата

 Глава Севастополя заявил, что экономика региона за пять лет выросла на 80%

Глава Севастополя заявил, что экономика региона за пять лет выросла на 80%
МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

 Порошенко выступил против создания автономий на Украине

Порошенко выступил против создания автономий на Украине
Bloomberg сообщил об иске Дерипаски к Минфину США

Bloomberg сообщил об иске Дерипаски к Минфину США

 США, Франция, ФРГ и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии

США, Франция, ФРГ и Британия отказались помогать в восстановлении Сирии
19:00   15 Марта 2019
Россия

Мутко объяснил разницу в ценах на услуги ЖКХ различием коммунальных систем

Мутко объяснил разницу в ценах на услуги ЖКХ различием коммунальных систем

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что цены на коммунальные услуги в регионах отличаются из-за систем ЖКХ, которые в каждой области разные. Так политик прокомментировал слова главы ФАС о переплатах россиян за коммунальные услуги.

Ранее Игорь Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы, заявил о переплатах граждан РФ за коммунальные услуги в 100% размере от себестоимости. Решить эту проблему нужно на законодательном уровне, отметил он.

Мутко объяснил, что образование тарифов — очень сложный вопрос. В каждом регионе своя техника, и находится она в разном состоянии.

«В одной деревне — котельная, в другой — мазутная, поэтому жители последней платят больше», — рассказал Мутко. Вице-премьер добавил, что цены на услуги ЖКХ на Чукотке и в центральной части не могут быть одинаковыми.

Вопрос с утверждением тарифов решается на региональном уровне, на федеральном могут повлиять только предельные индексы, объяснил политик.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#жкх #мутко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...