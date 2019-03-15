Мутко объяснил разницу в ценах на услуги ЖКХ различием коммунальных систем

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что цены на коммунальные услуги в регионах отличаются из-за систем ЖКХ, которые в каждой области разные. Так политик прокомментировал слова главы ФАС о переплатах россиян за коммунальные услуги.

Ранее Игорь Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы, заявил о переплатах граждан РФ за коммунальные услуги в 100% размере от себестоимости. Решить эту проблему нужно на законодательном уровне, отметил он.

Мутко объяснил, что образование тарифов — очень сложный вопрос. В каждом регионе своя техника, и находится она в разном состоянии.

«В одной деревне — котельная, в другой — мазутная, поэтому жители последней платят больше», — рассказал Мутко. Вице-премьер добавил, что цены на услуги ЖКХ на Чукотке и в центральной части не могут быть одинаковыми.

Вопрос с утверждением тарифов решается на региональном уровне, на федеральном могут повлиять только предельные индексы, объяснил политик.