Беглов побывал на открытии выставки правительства Петербурга

Врио губернатора города Александр Беглов открыл выставку, посвященную 25-летию правительства Санкт-Петербурга. Глава города осмотрел представленные экспонаты и рассказал о будущем северной столицы. Об этом сообщает издание «Невские Новости».

Несмотря на то, что выставка посвящена истории становления местных властей Санкт-Петербурга, врио губернатора не только посетил музейную экспозицию с редкими фотоснимками и уникальными материалами, но и рассказал о том, каким видит будущее города и команду, управляющую им.

«Сейчас перед городом стоят новые задачи, новые вызовы. Нам нужно сделать свой технологический рывок, прежде всего. В области экономики, IT-технологий, медицины. Ну а самое главное — создание новых высокотехнологичных рабочих мест и производств, чтобы пополнить бюджет», — сообщил Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Глава города неоднократно заявлял, что для успешного развития Петербурга город должен зарабатывать триллион рублей за год. Беглов утверждает, что именно эта сума позволит существенно повысить медицинское и социальное обслуживание, поднять зарплаты петербуржцев и построить новые школы и детские сады. Эти задачи будет решать уже новое правительство Петербурга, которое, уверен Беглов, «должно формироваться на новых принципах».

Одним из главных таких принципов врио губернатора считает привлечение молодежи к управлению городом. Напомним, что Александр Беглов сегодня посетил финал конкурса «Лидеры России» и пообщался с перспективными будущими политиками. Стоит отметить, что некоторые руководящие должности в городской администрации уже занимает «новое поколение» управленцев. Эксперты рассказали «Невским Новостям», почему идеи обновления местной власти, принцип открытости и эффективности работы — логичный выбор главы города Александра Беглова.