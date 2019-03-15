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19:04   15 Марта 2019
Россия

Беглов побывал на открытии выставки правительства Петербурга

Беглов побывал на открытии выставки правительства Петербурга

Врио губернатора города Александр Беглов открыл выставку, посвященную 25-летию правительства Санкт-Петербурга. Глава города осмотрел представленные экспонаты и рассказал о будущем северной столицы. Об этом сообщает издание «Невские Новости».

Несмотря на то, что выставка посвящена истории становления местных властей Санкт-Петербурга, врио губернатора не только посетил музейную экспозицию с редкими фотоснимками и уникальными материалами, но и рассказал о том, каким видит будущее города и команду, управляющую им.

«Сейчас перед городом стоят новые задачи, новые вызовы. Нам нужно сделать свой технологический рывок, прежде всего. В области экономики, IT-технологий, медицины. Ну а самое главное — создание новых высокотехнологичных рабочих мест и производств, чтобы пополнить бюджет», — сообщил Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Беглов побывал на открытии выставки правительства Петербурга

Глава города неоднократно заявлял, что для успешного развития Петербурга город должен зарабатывать триллион рублей за год. Беглов утверждает, что именно эта сума позволит существенно повысить медицинское и социальное обслуживание, поднять зарплаты петербуржцев и построить новые школы и детские сады. Эти задачи будет решать уже новое правительство Петербурга, которое, уверен Беглов, «должно формироваться на новых принципах».

Одним из главных таких принципов врио губернатора считает привлечение молодежи к управлению городом. Напомним, что Александр Беглов сегодня посетил финал конкурса «Лидеры России» и пообщался с перспективными будущими политиками. Стоит отметить, что некоторые руководящие должности в городской администрации уже занимает «новое поколение» управленцев. Эксперты рассказали «Невским Новостям», почему идеи обновления местной власти, принцип открытости и эффективности работы  — логичный выбор главы города Александра Беглова. 

Беглов побывал на открытии выставки правительства Петербурга

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Автор: Олег Королев
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