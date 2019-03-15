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18:49   15 Марта 2019
Россия

РКН и МВД в феврале провели 163 рейда по пресечению незаконной продажи SIM-карт

РКН и МВД в феврале провели 163 рейда по пресечению незаконной продажи SIM-карт

Роскомнадзор совместно с министерством внутренних дел России изъяли более 14 тысяч SIM-карт во время рейдов по пресечению незаконной продажи. Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Twitter и в социальной сети «ВКонтакте».

Среди изъятых SIM-карт больше всего представителей «ВымпелКома», который больше известен под названием «Билайн», — почти десять тысяч штук. Продукция «МТС» на втором месте с результатом в 3,3 тысячи, далее «Мегафон» — 89 штук, а затем «Теле2» — 76. Оставшиеся 754 экземпляра относятся к другим сотовым операторам.

«Кроме того, было выявлено 70 случаев незаконной продажи SIM-карт в интернете. Данная информация направлена в МВД для принятия мер в рамках возложенных на министерство полномочий», — добавили в службе.

РНК сообщила о составлении 52 административных протоколов. Нарушения по большей части связаны с продажей SIM-карт без предъявления документа, удостоверяющего личность, и без заключения договора на оказание услуг.

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Автор: Анна Манц
#мвд #роскомнадзор #sim-карта

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