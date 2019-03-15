Ространснадзор к 12 апреля проверит правила ручной клади «Победы»
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в пятницу, 15 марта, сообщил, что Федеральная служба по надзору в сфере транспорта проверяет правила ручной клади российской бюджетной авиакомпании «Победа». По его словам, Минтранс РФ ожидает итоги проверки к 12 апреля.
«Они сейчас этим занимаются», — сказал Дитрих в кулуарах финала конкурса управленцев «Лидеры России».
Пассажиры попросили министерство разобраться в ситуации, ведомство перенаправило вопрос в Ространснадзор, продолжил Дитрих. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта посмотрит на ситуацию «поглубже и повнимательнее».
«12 апреля мы ожидаем, что они закончат», — добавил министр.
Российский лоукостер в феврале 2019 года ввел новые требования провоза вещей в салоне самолета. Министерство транспорта РФ отмечало, что нововведения авиакомпании противоречат федеральным авиационным правилам. Пассажиры массово пожаловались на «Победу» в ведомство, а Минтранс попросил Ространснадзор проверить авиаперевозчика.
Евгений Дитрих принял участие в конкурсе «Лидеры России» в качестве наставника и встретился с финалистами конкурсаhttps://t.co/mquWPosGnY— Минтранс России (@MintransRF) 15 марта 2019 г.