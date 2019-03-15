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18:53   15 Марта 2019
Россия

Два жителя Дагестана подозреваются в финансировании боевиков ИГ

Два жителя Дагестана подозреваются в финансировании боевиков ИГ

Они перевели порядка 10 миллионов рублей членам террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), проинформировали на сайте Следственного комитета России.

41-летний житель Махачкалы и 29-летний житель Кизилюртовского района подозреваются в финансировании терроризма, против них завели два уголовных дела.

Как установило следствие, в период с 2015 по 2017 годы подозреваемые перевели боевикам запрещенной в России террористической организации по электронной платежной системе примерно более 10 миллионов рублей. Подозреваемых задержали.

Ранее сообщалось, что полиции Марокко удалось обнаружить ячейку террористов «Исламского государства».

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Автор: Ольга Шпакова
#дагестан #терроризм #боевики #финансирование

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