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Порошенко выступил против создания автономий на Украине
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18:38   15 Марта 2019
Россия

США ужесточили антироссийские санкции по Украине

США ужесточили антироссийские санкции по Украине

Министерство финансов США расширило список санкций против России из-за конфликта с Украиной. В перечень вошли восемь российских компаний и шесть физических лиц. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

Радио «Говорит Москва» утверждает, что в черный список попал и заместитель главы пограничной службы РФ Геннадий Медведев. Напомним, что сегодня утром ЕС ввел санкции в отношении восьми российских граждан за инцидент с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Уточняется, что ограничительные меры введены в отношении начальника погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергея Станкевича и командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова.

Ранее обозреватель издания Bloomberg сообщал, что Евросоюз планирует наложить санкции на восьмерых российских граждан из-за инцидента в Керченском проливе. Предполагалось, что фигурантам дела будет запрещен въезд на территорию европейских стран, а их счета в государствах Евросоюза будут заморожены. Имена внесенных в черный список не уточнялись, издание сообщило, что они участвовали в задержании и аресте украинских военных моряков.  Журналисты предполагали, что под новые европейские санкции попадут российские военные или судьи. 

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Автор: Александра Леснова
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