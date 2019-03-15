МИД Украины недоволен визитом делегации Госдумы в Крым

Украинский МИД выслал российским коллегам ноту протеста, в которой сообщил, что недоволен визитом в Крым думской делегации и нескольких членов правительства.

Депутаты прибыли в республику в пятницу, поездка приурочена к пятилетию воссоединения полуострова с Россией. Группа состоит из более чем 40 депутатов, а также включает глав Минпросвещения Ольгу Васильеву и Минздрава Веронику Скворцову.

Как сообщается на сайте МИД Украины, ведомство отправило ноту протеста. Визит российских политиков в Крым в Киеве назвали «несогласованным», а регион — «оккупированным».

Полуостров вернулся в состав России в 2014 году после референдума: 97% жителей региона высказались за воссоединение. 15 марта 2019 года исполнилось пять лет с момента перехода Крыма в состав Российской Федерации.